Destin'de karaya çıkan Isaias, 800 binden fazla ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destin'de karaya çıkan Isaias, 800 binden fazla ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isaias Kasırgası, Florida'nın Destin kenti yakınlarında Kategori 2 şiddetinde karaya çıktı. Kasırga nedeniyle 800 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kalırken Florida, Georgia ve Alabama'da acil durum ilan edildi.

Atlantik bölgesinde 2026 sezonunun ilk kasırgası olan Isaias, ABD'nin güneydoğusundaki Florida eyaletinde karaya çıktı. Şiddetli fırtına ve yağışa yol açan kasırga nedeniyle 800 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Florida, Georgia ve Alabama'da acil durum ilan edildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, Isaias Kasırgası'nın Florida'nın Destin kenti yakınlarında Kategori 2 şiddetinde karaya çıktığı duyuruldu. Kasırganın hızının saatte 165 kilometreye ulaştığı belirtildi. Kasırga, şiddetli yağışı da beraberinde getirdi. Kasırganın şiddetiyle bazı yapılan çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik hatları devrildi. Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.com sitesine göre Florida'da yaklaşık 430 bin, Alabama'da yaklaşık 300 bin, Georgia eyaletinde ise 106 bin abone elektriksiz kaldı. Destin-Fort Walton Beach Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar fırtına nedeniyle iptal edildi. Florida, Georgia ve Alabama eyaletlerinde "aşırı" hava şartları nedeniyle acil durum ilan edildi. ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Isaias'a müdahale için federal kaynakların kullanılmasını sağlamak amacıyla Florida ve Alabama'da acil durum ilanların onaylandığını açıkladı.

Hırsızlığa karşı uyarı

Florida Valisi Ron DeSantis düzenlediği basın toplantısında, eyalet sakinlerine "tedbirli olmaları ve yollara çıkmamaları" çağrısında bulundu. Florida Başsavcısı James Uthmeier ise fırtınanın yol açtığı elektrik kesintileri ve tahliyeleri fırsat bilerek evlere girmeyi, yağmalamayı veya hırsızlık yapmayı düşünenleri uyararak, "Bunu denemeyin" ifadelerini kullandı. Uthmeier, "Acil durumlarda bu suçlar birinci derece ağır suç haline gelir ve 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir" dedi.

Etkisini yitirdi

Karaya ulaşmadan önce Kategori 3 seviyesinde olan Isaias, Kategori 2 şiddetinde karaya çıktıktan sonra Kategori 1 seviyesine kadar zayıfladı. Güney ve güneydoğu bölgesini kapsayan Körfez Kıyısı'nda etkili olduktan sonra hız kaybederek Alabama üzerinden geçen Isaias, tropikal sonrası fırtınaya dönüştü.

Kaynak: İHA
Doğal AfetlerHava Durumu3. SayfaGüvenlikAlabamaFloridaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
İlkay Gündoğan’dan maç sonunda Okan Buruk’u kızdıracak sözler İlkay Gündoğan'dan maç sonunda Okan Buruk'u kızdıracak sözler
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası CHP kurultayı öncesi Özgür Özel hakkında delege planı iddiası
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
14:09
Yeni dönem Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
13:43
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar TL daha bulundu! Toplam tutar 2,5 milyara dayandı
13:22
Kayseri’den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor
Kayseri'den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor
13:21
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir’in öldüğü kazada yeni gelişme
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir'in öldüğü kazada yeni gelişme
13:11
Galatasaray kasasını doldurdu Dursun Özbek rekor geliri açıkladı
Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı
12:04
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 14:12:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Destin'de karaya çıkan Isaias, 800 binden fazla ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei