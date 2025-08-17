Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı - Son Dakika
17.08.2025 08:47
Gıda, savunma sanayii, turizm ve ulaşım başta olmak üzere birçok sektörde önemli şirketleri barındıran Mermerler Şirketler Grubu'nda büyük bir miras krizi çıktı. Hissedar Zafer Murat Mermer bazı şirketlerdeki pay sahipliğinin kanuna aykırı biçimde sonlandırıldığı öne sürerek babası Yüksel Mermer hakkında "dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açtı.

Türkiye'de birçok sektörde önemli şirketlere sahip olan Mermerler Şirketler Grubu'nda baba ve oğul kavgası büyüyerek mahkemeye taşındı. İş dünyasının yakından tanıdığı Yüksel Mermer, oğlu Zafer Murat Mermer tarafından 'dolandırıcılık' suçlaması ile dava edilirken, mahkemeye yapılan başvuruda oğul Mermer tarafından aile şirketlerindeki bazı hisselerinin kanunsuz olarak elinden alındığı iddia edildi.

BABASI VE KUZENİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Takvim'in haberine göre Zafer Murat Mermer, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, bazı şirketlerdeki pay sahipliğinin kanuna aykırı biçimde sonlandırıldığı öne sürerek, şirketin yönetim kurulu başkanı olan babası Yüksel Mermer ve şirketin ortağı kuzeni Serkan Samrıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

3 FARKLI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde, babası Yüksel Mermer başta olmak üzere, bu işe karıştığını düşündüğü aile fertleri hakkında 'örgütlü nitelikli dolandırıcılık', 'tehdit' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamalarını da yöneltti. Bu arada iş dünyasında sevilen Yüksel Mermer'in oğluna böyle bir şey yapmayacağı, bu kavganın altında başka bir şey olabileceği öne sürüldü.

KUZENİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞ

Zafer Murat Mermer, nisan ayında da kuzeni Serkan Samrıoğlu'nun kendisini ölümle tehdit ettiğini iddiasıyla emniyete gidip şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili savcılık talimatıyla Serkan Samrıoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. Bu arada Serkan Samrıoğlu'nun sanatçı Yasemin Yalçın'ın damadı olduğu ortaya çıkmıştı.

