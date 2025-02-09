Deve Güreşleri Öncesi Cinayet!

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde deve güreşleri öncesinde eğlence yemeği düzenleyen devecilerden Kerim Özdemir, deve satışından aralarında alacak verecek meselesi olduğu ileri sürülen Yalçın Can Ö. tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam 23.00 sıralarında Ezine'de meydana geldi. İlçede düzenlenecek olan deve güreşleri öncesinde deveciler kendi aralarında eğlence düzenledi. Eğlenceye Kerim Özdemir de katıldı. Eğlence sırasında Kerim Özdemir, gelen telefon ile arkadaşlarının yanından ayrıldı. İlçeye dışarıdan gelen başka bir deveci Yalçın Can Ö. ile görüşen Özdemir, burada silahlı saldırıya uğradı. Arkadaşlarının kanlar içinde bulduğu Özdemir, olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan cinayetin ardından ilçede bugün yapılması planlanan deve güreşleri iptal edildi. Cinayetin şüphelisi Yalçın Can Ö. jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, cinayet olayının ise iddiaya göre deve satışından kalan alacak verecek meselesinden kaynaklandığı ileri sürüldü. - ÇANAKKALE