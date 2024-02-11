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Develer güreşti, izleyenler kavgaya tutuştu

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen deve güreşi şenlikleri renkli görüntülere sahne olurken, güreşleri yaklaşık 15 bin bin güreşsever izledi. Develerin saha içerisindeki kıran kırana güreşlerini izleyen bazı güreşseverlerin sert kavgalarını ise jandarma engellerken, bir kişiyi yaraladığı iddia edilen 3 kişinin göz altına alındığı öğrenildi.

Kuyucak'ta uzun yıllardır düzenlenen deve güreşi şenliği görsel şölenin yanısıra seyirciler ve deve sahipleri arasında yaşanan kavgalara da sahne oldu. Kuyucak Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel deve güreşi şenliklerinde; Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri'nden gelen birbirinden ünlü 150 pehlivan devenin kıran kırana mücadelesi renkli anlara neden oldu. Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar mangalını etini içeceğini alarak günler öncesinde alana yerleştirdikleri römork veya kamyon kasaları içerisinde veya özel olarak hazırlanmış olan seyir teraslarında güreşleri piknik havasında izledi.

Çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Sabah erken saatlerde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan güreşler yoğun güvenlik önlemleri altında sürerken akşam saatlerine doğru alkolü fazla kaçıran seyirciler arasında zaman zaman sert kavgalar çıktı. Yaşanan arbedelere jandarma ekipleri müdahale ederek olayın büyümesini önlerken ekiplerin alanın diğer tarafında olaya müdahalesi sırasında başka bir kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi yaralanırken olaya karıştığı iddia edilen 3 kişi ise jandarma ekipleri tarafından göz altına alındı.