Devrek’te kaza sonrası yanan otomobilde ölen sürücü toprağa verildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde trafik kazası sonrası yanarak hayatını kaybeden Cüneyt Bükrü'nün cenazesi aile kabristanında toprağa verildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen feci kazada aracıyla şarampole uçtuktan sonra yanarak hayatını kaybeden Cüneyt Bükrü (40), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Devrek ilçesi Ağalar Mahallesi Kurtlar mevkiinde meydana gelmişti. Cüneyt Bükrü idaresindeki 06 EBT 601 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlanmış ve alev almıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmesine rağmen, Bükrü yanan aracın içinde hayatını kaybetmiş ve cenazesi Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Cüneyt Bükrü'nün cenazesi, Devrek'e bağlı Güneytabaklar Köyü'ne getirildi. Acılı aileyi yalnız bırakmayan Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Terzi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Bükrü, gözyaşları ve dualar eşliğinde Güneytabaklar Köyü Aile Kabristanlığı'nda defnedildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme ise devam ediyor.