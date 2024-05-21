Devrek\'te öğrencilere jandarma tarafından konferans düzenlendi

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Devrek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere yönelik konferans düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından öğrencilere yönelik konferans programı düzenlendi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Devrek Kampüsünde İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından uyuşturucuyla bağımlılık, siber güvenlik, kadına şiddet gibi konular hakkında öğrencilere eğitici bilgiler verildi.

Gerçekleştirilen eğitimde Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Personeli Jandarma Astsubay Saitcan Atasoy tarafından siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık konularında, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği Personeli Jandarma Astsubay Tuğçe Üge tarafından aile içişi şiddetle mücadele, 6284 sayılı kanun, KADES uygulaması ve kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli Jandarma Astsubay Serhat Sevim tarafından ise kaçakçılık, organize suçlar ve bağımlılıkla mücadele konuların da sunum gerçekleştirildi.

Sunumların tamamlanmasının ardından Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar ile Devrek MYO Müdürü Doç. Dr. Ersin Kanat tarafından Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı personellerine teşekkür belgesi takdiminde bulundular.

Düzenlenen programa, İlçe protokolünün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK