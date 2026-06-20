Devrek-Ankara karayolunda kaza: 1 yaralı

Devrek'te meydana gelen kazada bir kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza Devrek Ankara Karayolunda meydana geldi. Ü.K. idaresindeki otomobil aynı yönde seyreden belediyeye ait temizlik aracına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve emniyet güçleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK