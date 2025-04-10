Devrek\'te Polis Teşkilatının 80. Yıl Kutlamaları

Devrek'te Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Türk Polis Teşkilatının 80. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi. İlk törene İlçe Emniyet Müdürü Nihat Özdemir'in Cumhuriyet Alanında bulunan anıta çelenk sunumu ile başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından sonra burada ki tören sona erdi. Öğleden sonra ise Merkez İbrahim Ağa Caminde ebediyete irtihal eden polisler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunması ve duaların edilmesinden sonra program sona erdi. Camide Okunan Kur'an-ı Kerim Tilavetine Devrek Kaymakamı Muhamned Evlice, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Emniyet Müdürü Nihat Özdemir'in yanı sıra çok sayıda vatandaş iştirak etti. - ZONGULDAK