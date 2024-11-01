Devrilen Otomobilden Sağ Salim Çıkan Genç Öğretmen Okuluna Gitmek İstedi - Son Dakika
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Devrilen Otomobilden Sağ Salim Çıkan Genç Öğretmen Okuluna Gitmek İstedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken devrilen otomobilden burnu bile kanamadan çıkan genç öğretmen, sağlık ekiplerinin hastaneye götürme teklifini reddederek öğrencilerine gitmek istedi.

01.11.2024 20:28
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Devrilen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

-Otomobilden çıkan genç öğretmen, ambulansla hastaneye değil okula gitmek istediğini söyledi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, genç öğretmen kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı. Kazanın şokunda olan öğretmen, sağlık ekiplerinin hastaneye götürme teklifini reddedip öğrencilerine gitmek istediği öğrenildi.

Kaza, dün Örnek Mahallesi 1525 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatma Melda Öztürk'ün kullandığı 07 HFB 58 plakalı otomobil, kaldırıma çarpıp devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçtan çıkan otomobil sürücüsünün sağlık durumunu kontrol ederken, otomobil sürücüsü genç kız kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Öğretmen olduğu öğrenilen genç kızın sık sık telefonla çalıştığı okulun idarecilerini aradığı, hastaneye gitmeyeceğini, öğrencilerinin yanına geleceğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Manavgat, Antalya, 3-sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Devrilen Otomobilden Sağ Salim Çıkan Genç Öğretmen Okuluna Gitmek İstedi - Son Dakika

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