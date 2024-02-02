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Devrilen tırın sürücüsü kabinde sıkıştı

Devrilen tırın sürücüsü kabinde sıkıştı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen kazada, temizlik malzemesi yüklü tır devrildi ve sürücü kabinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.02.2024 17:04  Güncelleme: 17:06
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Devrilen tırın sürücüsü kabinde sıkıştı

Sıkışan tır sürücüsünü itfaiye çıkarttı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde devrilen tırın ağır yaralanan sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkarttı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Kırbaşı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Fuat D.'nin kullandığı temizlik ve hijyen malzemesi yüklü 06 JOS 43 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tırın sürücüsü kabinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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