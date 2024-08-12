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Devrilen traktör altında kalan çiftçiyi vatandaşlar böyle kurtardı

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana traktör kazasında bir kişi yaralandı. Traktör altında kalan çiftçiyi vatandaşlar kurtardı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Galaba Mahallesi'nde meydana gelen talihsiz bir kazada, tarlasını sürerken traktörü devrilen çiftçi Murat Türkcan, büyük bir tehlike atlattı. Traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kalan Türkcan, olay yerine gelen vatandaşların yoğun çabası sayesinde traktörün altından kurtarıldı.

Kazanın hemen ardından hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Türkcan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan ilk müdahalelerde sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen Türkcan, hastaneden taburcu edilerek evinde dinlenmeye çekildi.