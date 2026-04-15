Dezenformasyon Hesaplarına Mücadele
Dezenformasyon Hesaplarına Mücadele

Dezenformasyon Hesaplarına Mücadele
15.04.2026 23:05
EGM, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili 591 sosyal medya hesabına işlem başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili dezenformasyon ürettiği belirlenen 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldığı açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca Kahramanmaraş Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselere ilişkin toplam 591 sosyal medya hesabı hakkında; kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye yönelik paylaşımlar tespit edilmiştir. Tespit edilen söz konusu hesap ve içeriklere ilişkin gerekli işlemler başlatılmış; içerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden şahıslar hakkında adli süreçler gecikmeksizin yürütülmektedir. Bu tür provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli işlemler kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Dezenformasyon, Kahramanmaraş, Sosyal Medya, Şanlıurfa, Güvenlik

18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü Hindistan'da enerji santralinde patlama: 9 ölü
Polisten ibretlik ceza Bir daha motora elini sürmez Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi’ye İsrail hapishanesinde ağır işkence Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'ye İsrail hapishanesinde ağır işkence
Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı Çok sayıda ölü var ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var

23:25
Kahramanmaraş’taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
22:32
Kahramanmaraş’taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar 591 hesap hakkında inceleme
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme
22:23
Senato reddetti Trump, İran’ı istediği gibi vurabilecek
Senato reddetti! Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek
22:16
Maraş’ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
Maraş'ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
20:56
Maraş’taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
20:50
İşte Kahramanmaraş’taki okul saldırganının eski görüntüsü Sergilediği hareketler garip
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip
