DHKP-C Davası: İki Sanığa Hapis Cezası

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen saldırıya ilişkin terör örgütü DHKP-C'nin merkez ve genel komitesi içerisinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla yargılanan Seher Adıgüzel ile örgütün sözde gençlik sorumlusu olduğu iddia edilen Ulaş İnci'nin ayrı ayrı yargılandıkları davalar karara bağlandı. Mahkeme, bir sanığın 7 yıl 6 ay diğer sanığa ise 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısındaki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta terör örgütü DHKP-C tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıyı gerçekleştiren teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilirken olay sonrası 1 vatandaş hayatını kaybetmiş ve 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde, örgütün merkez ve genel komitesi içerisinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen Seher Adıgüzel ile örgütün sözde gençlik sorumlusu olduğu iddia edilen Ulaş İnci'nin ayrı ayrı yargılandığı davalar karara bağlandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Seher Adıgüzel, Ulaş İnci ile avukatları hazır bulundu.

"Beraatımı talep ediyorum"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Adıgüzel, "Ben bir suç işlemedim, örgüt üyesi değilim. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık İnci ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, mahkemeden beraatının talep etti.

Davalar karara bağlandı

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Seher Adıgüzel'in 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca heyet, sanık Ulaş İnci'nin de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. - İSTANBUL