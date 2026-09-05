Dicle\'de 8 ayda 11 uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklandı, 30 kişi adli kontrolle serbest kaldı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde uyuşturucu madde imali, kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında yapılan 8 ayık narkotik çalışma veriler paylaşıldı.

Dicle Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe genelinde 1 Ocak 2026 ile 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sonucunda 9 kilo 20 gram esrar, 5 bin 967 kök kenevir/skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticaret suçlarına yönelik ilçe genelinde 8 ayda 11 operasyon yapıldı. Uyuşturucu madde kullanımı ve diğer uyuşturucu suçlarıyla ilgili olarak 33 olay meydana geldi. İlçe genelinde 1 Ocak 2026 ile 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar sonucunda 4 şüpheli tutuklandı, 30 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı" denildi.

Açıklamada, uyuşturucu satıcılarının gençleri ve toplumu zehirlemesine asla izin verilmeyeceği vurgulanarak, "Uyuşturucu satıcılarının gençlerimizi, toplumu zehirlemesine, gençlerimizin geleceklerinin köreltmelerine, kamu ve toplum düzenini bozmalarına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da asla müsaade edilmeyecektir. Vatandaşlarımız; zehir tacirlerini, uyuşturucu tacirlerini görür görmez, hemen durumu 112 acil çağrı merkezini arayarak bildirmelidirler. Bir uyuşturucu satıcısının yakalanmasıyla, hem zehir tacirinin uyuşturucudan daha fazla zarar görmesine mani olunarak kendi hayatının ihyası sağlanabilecek, hem de başka gençlerimizin zehirlenme riskinin önüne geçilecek. Dolayısıyla, ister kamu görevlisi ister sıradan bir vatandaş olsun; kim olursa olsun, bildiğiniz, gördüğünüz uyuşturucu satıcılarını konu hassasiyetinden ötürü hemen durumu ivedilikle polis ve jandarmamıza, emniyet güçlerimize bildirin" ifadelerine yer verildi.