Dicle Nehri'nde ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde erkek cesedi görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde bir vatandaşın Dicle Nehri'nde Ongözlü Köprü mevkisinde erkek cesedi gördüğünü 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin bot ile nehirde aramaları sonuçsuz kalması üzerine çalışmalara ara verildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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