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Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk, boğularak hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Dicle Nehri'ne giren 14 yaşındaki Habip, boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere gör, Bismil ilçesi kırsal Köseli Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'nde üç arkadaşıyla birlikte suda serinlemek isteyen Habip Çelik (14), gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma timi (JAK), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Nehirde arama çalışması başlatan ekipler, Habip'in cansız bedenine ulaştı. Sağlık ekipleri, Çelik'in cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.