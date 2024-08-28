Didim Belediyesi Çalışanının Ölümüyle İlgili Mobbing Soruşturması Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Didim Belediyesi Çalışanının Ölümüyle İlgili Mobbing Soruşturması Başlatıldı

Didim Belediyesi Çalışanının Ölümüyle İlgili Mobbing Soruşturması Başlatıldı

Didim Belediyesi çalışanı Nilüfer Altıner'in intihar ettiği iddiasıyla ilgili mobbing soruşturması başlatıldı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, iddiada bulunan ve haber yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

28.08.2024 10:11  Güncelleme: 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önceki gün evinin 3. katından aşağıya atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Didim Belediyesi çalışanı 49 yaşındaki Nilüfer Altıner'in ölümü ile ilgili mobbing soruşturması başlatıldı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, personeli Altıner'in ölümü ile ilgili mobbing iddiasına yönelik iddiada bulunan ve haber yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre; Yaklaşık 25 yıldır Didim Belediyesi'nde çalışan Nilüfer Altıner'in, 31 Mart yerel seçimlerinde Didim Belediye Başkanı seçilen hemcinsi Hatice Gençay tarafından çalıştığı birimden alınarak park ve bahçeler müdürlüğü emrine sürüldü. Tek böbrekli olduğu için yaklaşık 44 derece sıcakta park ve bahçelerde çalışmakta zorlanan 49 yaşındaki Nilüfer Altıner'in birkaç defa Belediye Başkanı Hatice Gençay'a çıkarak tek böbrekle güneş altında çalışmakta çok zorlandığını belirtip kendisinden yardım istediği öğrenildi. Emekliliğine 2 ay kalan Nilüfer Altıner'in yardım taleplerine Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın reddedip 'emekli olana kadar park-bahçelerde çalışacaksın' demesi üzerine talihsiz kadının avukatlara gidip hukuk desteği istediği öğrenildi. Olaydan sonra Nilüfer Altıner, intihar mı kaza mı olduğu araştırılan bir şekilde bir apartmanın 3. katında bulunan evinden zemine düşerek hayatını kaybetti.

31 Mart Yerel seçimlerinde aday gösterilmeyen mevcut Belediye Başkanı CHP'li Deniz Atabay'ın yerine CHP Genel Merkezi tarafından aday gösterilen ve Didim'in ilk kadın Belediye Başkanı seçilen Hatice Gençay'ın göreve gelir gelmez belediyede huzur kalmadığını ileri süren bazı çalışanlar hayal kırıklığı yaşadıklarını belirttiler. İsminin açıklanmasını istemeyen bazı belediye çalışanları "Önceki başkanımız Deniz Atabay da CHP'li Hatice Başkan da CHP'li. Ancak Hatice Gençay, 10 yıldır Belediye Başkanlığı yapan selefi Deniz Atabay'dan kalma ne varsa iyisi kötüsü bakılmaksızın her şey yok edilmek isteniyor. Resmi Belediye Başkanımız Hatice Gençay olsa da her şey damadı Cem Armutlu'da bitiyor" diyerek CHP Genel Merkezi'nin en güçlü olduğu yerlerden biri olan Didim'i ele almasını istediler.

"Sürgün ve mobbing iddiası yapan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, tek böbrekli olduğu için belediyeye ait sosyal markette çalışırken, 44 dereceye ulaşan sıcakta park ve bahçelere gönderdiği çalışanı Nilüfer Altıner'in ölümü ile ilgili sürgün ve mobbing iddialarının kesinlikle gerçek olmadığını belirterek bu yönde iddiada bulunanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Gençay, konuyla ilgili açıklamasında "Böyle bir olay gerçek olmadığı için Nilüfer Altıner'in ailesi mobbing iddiası yapan herkes hakkında suç durusunda bulunuyor. Ayrıca ben de. İddia eden kişiler acı üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor olmaları da ailesinde ve biz kurum çalışanlarımızda üzüntüye neden oluyor. Savcılık soruşturması sonuçlandığında ben Belediye Başkanı olarak açıklama yapacağım" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Didim Belediyesi, Hatice Gençay, Hatice, Didim, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Didim Belediyesi Çalışanının Ölümüyle İlgili Mobbing Soruşturması Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
08:54 Taksi bile daha ucuz hale geldi Veliler kara kara düşünüyor Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor
08:10 Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray’ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
16:22 Resmi teklif yapıldı bile Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı aldı alacak Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak
16:22 Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
15:51 Eski halinden eser kalmamış Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi Eski halinden eser kalmamış! Mauro Icardi, maça saatler kala imaj değiştirdi
15:22 Beşiktaş’ta neler oluyor Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti Beşiktaş'ta neler oluyor! Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti
14:46 Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat’a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat'a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç
14:33 Kadın Kuaförleri ve Güzellik Salonları Pazar Günleri Kapalı Olmayacak Kadın Kuaförleri ve Güzellik Salonları Pazar Günleri Kapalı Olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 10:20:22. #1.13#
SON DAKİKA: Didim Belediyesi Çalışanının Ölümüyle İlgili Mobbing Soruşturması Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement