Didim Belediyesi Çalışanının Ölümüyle İlgili Mobbing Soruşturması Başlatıldı

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Önceki gün evinin 3. katından aşağıya atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Didim Belediyesi çalışanı 49 yaşındaki Nilüfer Altıner'in ölümü ile ilgili mobbing soruşturması başlatıldı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, personeli Altıner'in ölümü ile ilgili mobbing iddiasına yönelik iddiada bulunan ve haber yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre; Yaklaşık 25 yıldır Didim Belediyesi'nde çalışan Nilüfer Altıner'in, 31 Mart yerel seçimlerinde Didim Belediye Başkanı seçilen hemcinsi Hatice Gençay tarafından çalıştığı birimden alınarak park ve bahçeler müdürlüğü emrine sürüldü. Tek böbrekli olduğu için yaklaşık 44 derece sıcakta park ve bahçelerde çalışmakta zorlanan 49 yaşındaki Nilüfer Altıner'in birkaç defa Belediye Başkanı Hatice Gençay'a çıkarak tek böbrekle güneş altında çalışmakta çok zorlandığını belirtip kendisinden yardım istediği öğrenildi. Emekliliğine 2 ay kalan Nilüfer Altıner'in yardım taleplerine Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın reddedip 'emekli olana kadar park-bahçelerde çalışacaksın' demesi üzerine talihsiz kadının avukatlara gidip hukuk desteği istediği öğrenildi. Olaydan sonra Nilüfer Altıner, intihar mı kaza mı olduğu araştırılan bir şekilde bir apartmanın 3. katında bulunan evinden zemine düşerek hayatını kaybetti.

31 Mart Yerel seçimlerinde aday gösterilmeyen mevcut Belediye Başkanı CHP'li Deniz Atabay'ın yerine CHP Genel Merkezi tarafından aday gösterilen ve Didim'in ilk kadın Belediye Başkanı seçilen Hatice Gençay'ın göreve gelir gelmez belediyede huzur kalmadığını ileri süren bazı çalışanlar hayal kırıklığı yaşadıklarını belirttiler. İsminin açıklanmasını istemeyen bazı belediye çalışanları "Önceki başkanımız Deniz Atabay da CHP'li Hatice Başkan da CHP'li. Ancak Hatice Gençay, 10 yıldır Belediye Başkanlığı yapan selefi Deniz Atabay'dan kalma ne varsa iyisi kötüsü bakılmaksızın her şey yok edilmek isteniyor. Resmi Belediye Başkanımız Hatice Gençay olsa da her şey damadı Cem Armutlu'da bitiyor" diyerek CHP Genel Merkezi'nin en güçlü olduğu yerlerden biri olan Didim'i ele almasını istediler.

"Sürgün ve mobbing iddiası yapan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, tek böbrekli olduğu için belediyeye ait sosyal markette çalışırken, 44 dereceye ulaşan sıcakta park ve bahçelere gönderdiği çalışanı Nilüfer Altıner'in ölümü ile ilgili sürgün ve mobbing iddialarının kesinlikle gerçek olmadığını belirterek bu yönde iddiada bulunanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Gençay, konuyla ilgili açıklamasında "Böyle bir olay gerçek olmadığı için Nilüfer Altıner'in ailesi mobbing iddiası yapan herkes hakkında suç durusunda bulunuyor. Ayrıca ben de. İddia eden kişiler acı üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor olmaları da ailesinde ve biz kurum çalışanlarımızda üzüntüye neden oluyor. Savcılık soruşturması sonuçlandığında ben Belediye Başkanı olarak açıklama yapacağım" dedi. - AYDIN