Didim'de 100 milyonluk uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Didim'de 100 milyonluk uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Didim\'de 100 milyonluk uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde sentetik hap imalathanesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve ekipmanların piyasa değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğu belirlendi.

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen 100 milyonluk uyuşturucu operasyonunda, yasa dışı sentetik hap üretimi yapan imalathane tespit edilirken, olayla ilgili bir kişi tutuklanmıştı. Olayın devamında yapılan çalışmada ise 5 şüpheli daha gözaltına alınırken 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Didim'de 21 Ağustos tarihinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları ortak çalışma neticesinde Fevzipaşa Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen baskında uyuşturucu tacirlerine ağır bir darbe indirilmişti. Baskında sentetik hap imalathanesine dönüştürülen adreste yapılan aramalarda, 1 milyon 210 bin adet sentetik ecza hap (Lyrica), 95 kilogram sentetik hap ham maddesi, 1 adet profesyonel kapsül dolum makinesi ele geçirilmiş bir kişi de gözaltına alınmıştı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile imalathanedeki üretim ekipmanlarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 100 milyon Türk Lirası olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken, olayla ilgili olarak Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik yürütülen takipli narkotik faaliyeti kapsamında 5 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden B.B.(29), L.B(45) C.B (40) ve R.Y (39) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevine gönderilirken, S.B (63) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Didim, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de 100 milyonluk uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim'de 100 milyonluk uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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