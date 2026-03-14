Didim'de 18 Düzensiz Göçmen ve 4 Kaçakçı Yakalandı

14.03.2026 10:45
Aydın'ın Didim açıklarında 1 çocuk dahil 18 göçmen ve 4 kaçakçı şüphelisi yakalandı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye varan ekipler tarafından hareketli lastik bot durduruldu. İçerisindeki 1'i çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca olay ile bağlantılı olarak yapılan takip neticesinde Kemaldere Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile yapılan müşterek çalışmada 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Aydın Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Göçmen, Çocuk, Didim, Aydın, Son Dakika

