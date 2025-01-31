Didim\'de 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Aydın'ın Didim ilçesinde lastik botun arızalanması sonucu yardım isteyen 6'sı çocuk 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'da Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim açıklarından Yunanistan'a geçmeye çalışan 6'sı çocuk 19 düzensiz göçmenin içerisinde bulunduğu lastik botun motoru arızalandı. Sürüklenmeye başlayan lastik bot içerisindekiler, Sahil Güvenlik'ten yardım talep etti. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, fiber karinalı lastik bot içerisindeki 6'sı çocuk 19 düzensiz göçmeni kurtardı. Genel sağlık kontrolleri yapılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN