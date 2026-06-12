Didim'de 32 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim'de 32 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Didim\'de 32 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
12.06.2026 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Didim açıklarında 4 çocukla birlikte 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 kaçakçı yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında insansız hava aracı tarafından tespit edilen 4'ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 10 Haziran 2026 tarihinde saat 23.55'te, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Didim ilçesi açıklarındaki hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulurken, içerisindeki 28 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan göçmenler GÖKSEM'e gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Göçmen, Didim, Aydın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de 32 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Barış Karabulut Barış Karabulut:
    gençler artık başka ülkelere gitmeyi ve yaşamayı düşünüyorlar bizim nesil burada kalmaya çalışırken onlar kaçmaya çalışıyo belki de haklılar 0 0 Yanıtla
  • Bedriye Müge Zafer Bedriye Müge Zafer:
    iyi yakalanmışlar da keşke daha önceden yapılan operasyonlar düzgün olsa böyle durumlar baştan önlenirdi sahil güvenlik iyi çalışıyo ama yukarı kademede sıkıntı var 0 0 Yanıtla
  • Tuğba Sönmez Tuğba Sönmez:
    yine masraf yüklenecek bize sonunda bu kaçakçıların avukat parası falan hep devletten çıkıyo hem de bota yakıt hem de beslenme masrafı kim ödeyecek siz mi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Dünya Kupası’na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir
12’nci kattan düşüp yaralanan Ecrin’in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik 12'nci kattan düşüp yaralanan Ecrin'in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik
Dünya Kupası’nda skandal Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası’nda uygulanacak Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak
ABD’den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı

09:24
Dünya Kupası yayınında ilginç anlar Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü
Dünya Kupası yayınında ilginç anlar! Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü
09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
08:52
Erdoğan’dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
08:24
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası Fenerbahçe’ye çuvalla para verecek
Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek
08:12
Dünya Kupası’nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu İşte yeni teknolojinin amacı
Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı
08:12
Silivri Belediyesi’ne “yolsuzluk“ operasyonu Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Silivri Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 09:29:07. #7.13#
SON DAKİKA: Didim'de 32 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.