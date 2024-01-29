Didim\'de apartmana giren hırsızlar çift ayakkabı çaldı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir apartmana giren iki hırsız, bir çift ayakkabı çaldı. Olay anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre; Hırsızlık olayı Şehit Rıdvan Çakır Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Apartmana giren ve yüzlerini maske ile kapatan iki hırsız bir dairenin önündeki bir çift ayakkabıyı çaldı. Ayakkabıyı çalan hırsız, daha sonra yanındaki arkadaşına vererek apartmandan ayrıldı. İki hırsızın ayakkabıyı çaldıkları anlar dairenin önündeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ayakkabısı çalınan daire sahipleri ise olay anına ait görüntüleri paylaştı. Görüntüleri izleyen ise ayakkabı hırsızlığına "bu kadarı pes" sözleriyle yorum yaptı. - AYDIN