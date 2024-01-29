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Didim'de apartmana giren hırsızlar çift ayakkabı çaldı - Son Dakika
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Didim'de apartmana giren hırsızlar çift ayakkabı çaldı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir apartmana giren iki hırsız, bir çift ayakkabı çaldı. Olay anı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Hırsızlar, yüzlerini maske ile kapatarak apartmana girdi ve bir dairenin önündeki ayakkabıyı çaldı. Ayakkabıyı çalan hırsız, yanındaki arkadaşına vererek apartmandan ayrıldı. Daire sahipleri, olay anına ait görüntüleri paylaşarak tepkilerini dile getirdi.

Didim\'de apartmana giren hırsızlar çift ayakkabı çaldı
29.01.2024 - 13:48,  Güncelleme: 13:50
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Aydın'ın Didim ilçesinde bir apartmana giren iki hırsız, bir çift ayakkabı çaldı. Olay anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre; Hırsızlık olayı Şehit Rıdvan Çakır Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Apartmana giren ve yüzlerini maske ile kapatan iki hırsız bir dairenin önündeki bir çift ayakkabıyı çaldı. Ayakkabıyı çalan hırsız, daha sonra yanındaki arkadaşına vererek apartmandan ayrıldı. İki hırsızın ayakkabıyı çaldıkları anlar dairenin önündeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ayakkabısı çalınan daire sahipleri ise olay anına ait görüntüleri paylaştı. Görüntüleri izleyen ise ayakkabı hırsızlığına "bu kadarı pes" sözleriyle yorum yaptı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Didim, Aydın, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Didim'de apartmana giren hırsızlar çift ayakkabı çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Didim'de apartmana giren hırsızlar çift ayakkabı çaldı - Son Dakika
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