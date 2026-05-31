Didim\'de Bıçaklı Saldırı: Üç Yaralı, Şüpheli Kaçtı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde çıkan tartışmada eşi, baldızı ve kayınvalidesini bıçakla yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Hisar Mahallesi 2231 sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.B. adlı şahıs eşini, baldızını ve kayınvalidesini darp ettiği, ardından bıçakla saldırarak yaraladığı öğrenildi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından şüpheli M.B.'nin kaçtığı, polis ekiplerinin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi. - AYDIN