Didim'de Boğulma Vakalarına Dikkat Çekiliyor - Son Dakika
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Didim'de Boğulma Vakalarına Dikkat Çekiliyor

Didim\'de Boğulma Vakalarına Dikkat Çekiliyor
10.07.2025 09:51  Güncelleme: 09:53
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Didim ilçesinde, cankurtaranlar günlük 10-15 boğulma vakasına müdahale ediyor. Didim Belediyesi, vatandaşları denizde güvenlik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Aydın'ın turizm bölgelerinden olan Didim ilçesinde, cankurtaranlar vatandaşların güvenliği için görev yapmaya devam ederken, ilçede günde 10 ila 15 arasında boğulma vakasının yaşandığına dikkat çeken Didim Belediyesi, güvenli deniz keyfi için kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı.

Özellikle yaz aylarında ilçe nüfusu ikiye katlanan Didim ilçesinde, turizm hareketliliği devam ederken, cankurtaranlar da vatandaşların güvenliği için görevlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay da cankurtaran ekibiyle bir araya gelerek denizde güvenlik için kurallara uyulması gerektiğini söyledi. Sahillerde dalgalanan bayrakların renklerinin hayati önem taşıdığını ifade eden Başkan Gençay, vatandaşların bu uyarılara dikkat etmesini istedi. Didim genelindeki sahillerde sadece geçtiğimiz hafta içerisinde 60'tan fazla boğulma vakasına müdahale edilirken, günlük ortalama 10-15 vakayla karşılaşıldığı öğrenildi.

Konu ile ilgili Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Didim sahillerinde görev yapan cankurtaranlarımız, Belediye Başkanımız Hatice Gençay ile bir araya gelerek yaz sezonunda güvenli deniz keyfi için önemli hatırlatmalarda bulundu. Sahillerde dalgalanan kırmızı, sarı ve kırmızı-sarı bayraklar, o anki deniz şartlarına göre hayati uyarılar taşır, ne yazık ki bazı vatandaşlarımız bu uyarıları dikkate almadan denize giriyor. Sadece geçen hafta 60'tan fazla boğulma vakasına müdahale edildi. Günlük ortalama 10-15 vakayla karşılaşılıyor ve kurallara uyulmadığında bu sayı artıyor. Cankurtaranlarımızın en çok zorlandığı konular ise çocukların denizde kontrolsüz şekilde bırakılması, kalp krizi gibi ani sağlık sorunları, uyarılara rağmen tehlikeli şartlarda denize girilmesi. Kendi can güvenliğimiz ve ekiplerimizin yükünü hafifletmek için bayraklara ve uyarılara mutlaka uyalım. Unutmayalım, deniz keyfi bilinçle güzelleşir, kurallara uymak hayat kurtarır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Didim Belediyesi, Cankurtaran, Turizm, Didim, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Boğulma Vakalarına Dikkat Çekiliyor - Son Dakika

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