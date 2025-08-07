Didim\'de Çatıya Çıkan Şahıs İkna Edilerek İndirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde bir apartmanın çatısına çıkan şahıs, polis ekiplerince ikna edilerek indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 819 sokak üzerindeki bir apartmanın çatısına çıkan şahsı gören mahalle sakinleri ve çevredeki esnaflar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve İtfaiye sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekipleri sokağa atlama yatağı serdi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yarım saatlik ikna çabası sonrası şahıs çatıdan indirildi. Kimliği yanında olmayan ve adı öğrenilemeyen şahsın, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN