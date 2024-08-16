Didim\'de çıkan yangında otomobil ve ahır zarar gördü, hayvanlar telef oldu

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Aydın'ın Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi Yeşiltepe bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangında bir otomobil, bir ahır zarar gördü, hayvanlarda telef oldu.

Didim'e bağlı Akyeniköy Mahallesi Yeşiltepe bölgesinde çıkan makilik yangını ekipleri yoğun çabası sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının acı tablosu ortaya çıktı. Yangında bir otomobil ile bir hayvan ahırı zarar görürken, evcil hayvanlarda yanarak telef oldu. Makilik alandaki bir çok yabani hayvanın da can verdiği öğrenildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN