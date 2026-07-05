Didim'de Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Didim'de Çocuk Kurtarıldı

Didim\'de Çocuk Kurtarıldı
05.07.2026 17:08
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Didim açıklarında sürüklenen çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla açığa sürüklenen çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim açıklarında bir çocuğun deniz yatağı ile sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışması sonucu deniz yatağıyla sürüklenen çocuk güvenli şekilde Sahil Güvenlik botuna alındı. Ardından Didim İskelesi'ne getirilen çocuk, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan kıyıya ulaştırıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi muhtemel bir faciayı önlerken, olayla ilgili gerekli işlemlerin gerçekleştirildiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Didim'de Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika

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