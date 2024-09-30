Didim'de Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Didim ilçesinde yolda yürürken düşüp yere yığılan adam hayatını kaybetti.

Olay, Yeni Mahalle 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Merdal Bozdağ (62) dengesini kaybedip düştü. Yaşlı adamın yere düştüğü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Bozdağ'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcılık incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN