Didim\'de ikamet yangını; yangın çıkan dairede maddi hasar oluştu

Didim'de gece yarısı bir apartman dairesinde meydana gelen yangın ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile binadaki diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu.

Yangın; Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir binada meydana geldi. 1483 sokak üzerindeki bir apartman dairesinden dumanların yükseldğini gören çevre sakinleri durumu 112 ekiplerine bildirdi. Bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekipleri sevk edilirken, çevrede korku dolu anlar yaşandı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, apartman dairesinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz öğrenilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN