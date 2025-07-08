Didim\'de Havadan Trafik Denetimi Yapıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde Cyrocopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Aydın Otoyol Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmaları en aza indirmek ve trafik kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla Didim ilçesi Batıköy ve Yeşiltepe Yol kontrol Noktasında Cyrocopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 127 araç kontrol edilirken, 12 sürücüye 18 bin TL idari para cezası uygulandı. Vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN