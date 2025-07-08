Didim'de Havadan Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Didim'de Havadan Trafik Denetimi Yapıldı

Didim\'de Havadan Trafik Denetimi Yapıldı
08.07.2025 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde Cyrocopter ile yapılan denetimde 12 sürücüye ceza kesildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde Cyrocopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Aydın Otoyol Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmaları en aza indirmek ve trafik kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla Didim ilçesi Batıköy ve Yeşiltepe Yol kontrol Noktasında Cyrocopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 127 araç kontrol edilirken, 12 sürücüye 18 bin TL idari para cezası uygulandı. Vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, trafik, Didim, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Havadan Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gabriel Sara’dan Fenerbahçe sorusuna çarpıcı bir cevap: Çok sinir bozucular Gabriel Sara'dan Fenerbahçe sorusuna çarpıcı bir cevap: Çok sinir bozucular
ABD’den korkunç görüntüler: 80 kişi dakikalar içinde sel sularına kapılıp öldü ABD'den korkunç görüntüler: 80 kişi dakikalar içinde sel sularına kapılıp öldü
Erdoğan’dan Özel’e 500 bin liralık tazminat davası Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı
Pençe-Kilit şehidinin babasına haberi verilemedi Pençe-Kilit şehidinin babasına haberi verilemedi
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde sona geldi Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde sona geldi
Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Köpekleri istismar edip öldürmekle suçlanan doktordan rezil savunma Köpekleri istismar edip öldürmekle suçlanan doktordan rezil savunma
Fenerbahçe muhabiri Nihat Mangura’nın acı günü Fenerbahçe muhabiri Nihat Mangura'nın acı günü
Evde beslenen aslan, yolda yürüyen kadın ve çocuklara saldırdı Evde beslenen aslan, yolda yürüyen kadın ve çocuklara saldırdı
Ayşe Barım’a tutukluluk devam kararı: Ünlüler gözyaşlarıyla adliyeden ayrıldı Ayşe Barım'a tutukluluk devam kararı: Ünlüler gözyaşlarıyla adliyeden ayrıldı

10:45
Bahçeli’den Özgür Özel’e hem tepki hem destek
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek
09:48
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor İşte ön plana çıkan model
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor! İşte ön plana çıkan model
09:31
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel’den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
08:40
Gözaltındaki Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi
Gözaltındaki Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi
08:10
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
15:50
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
15:47
1. Lig’de yeni sezonun fikstürü çekildi İşte ilk haftanın maçları
1. Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi! İşte ilk haftanın maçları
15:39
12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler’den ilk açıklama
12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler'den ilk açıklama
15:30
Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti
Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti
15:21
Ayşe Barım’ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı
Ayşe Barım'ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı
15:16
Giresunspor’a Süper Lig müjdesi
Giresunspor'a Süper Lig müjdesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 11:44:19. #7.13#
SON DAKİKA: Didim'de Havadan Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.