Didim\'de İşletmelere 3 Milyon TL\'yi Aşan Para Cezası Uygulandı

Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde jandarma ekipleri ile Didim Belediyesi zabıta ekipleri tarafından işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde toplam 3 milyon TL'yi aşan idari para cezası uygulandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Didim Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Birimi ekipleri ile birlikte Akbük Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde işletmelerin Kolluk Bildirim Sistemi (KBS) terminal ve yetki belgeleri, müzik yayın izinleri ile ses seviyesi (desibel) ölçümleri kontrol edildi. Yapılan denetimler kapsamında 19 işletme kontrol edilerek, 352 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Denetimlerde 7 işletmenin müzik yayın izin belgesi olmadan yayın yaptığı, 2 işletmede ise ses seviyesinin yasal sınırların üzerinde olduğu tespit edildi. Bu ihlaller nedeniyle Didim Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından ilgili 9 işletmeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi kapsamında her biri için 334 bin 287 TL olmak üzere 3 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Öte yandan, bir işletmeye KBS sistemine kolluk terminali üzerinden bağlanmaması nedeniyle 136 bin 189 TL, 2 işletmeye de çalışan bildiriminde bulunmaması nedeniyle kişi başı 778 TL olmak üzere ek idari para cezaları kesildi.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına denetimlerin artarak süreceğini belirtti. - AYDIN