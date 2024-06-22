Didim'de Jandarma Operasyonu: 6 Şahıstan Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Didim'de Jandarma Operasyonu: 6 Şahıstan Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Didim\'de Jandarma Operasyonu: 6 Şahıstan Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan 6 şahsın üzerlerinden uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

22.06.2024 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 6 şahsın üzerlerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Zehir tacirlerine göz açtırmayan jandarma ekipleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda durumlarından şüphelenilerek durdurulan; M.E., M.H., K.S., P.K., H.K. ve N.S. isimli şahısların yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, haklarında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, Didim, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Jandarma Operasyonu: 6 Şahıstan Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Her detayı mide bulandırıyor Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı
10:34 Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak
10:15 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte üzerinde durulan 4 formül En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül
09:13 Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti Bahar Candan’ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti! Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı
08:59 AK Parti’de değişim süreci başlıyor Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek
11:11 Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek
10:23 İstanbul’da ’’Anucur’’ çetesine ’’Şehit Hakan Telli’’ operasyonu İstanbul'da ''Anucur'' çetesine ''Şehit Hakan Telli'' operasyonu
09:56 Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü
09:23 Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim
09:13 Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı 7 günlük bilanço açıklandı Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı! 7 günlük bilanço açıklandı
08:16 Her ay kiranın yüzde 20’si vergi olarak Maliye’ye gidecek Her ay kiranın yüzde 20'si vergi olarak Maliye'ye gidecek
00:37 Iğdır’da yaylacılar arasında çatışma çıktı Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Iğdır'da yaylacılar arasında çatışma çıktı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
00:13 Kaya Sabancı’yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı’dan açıklama geldi Kaya Sabancı'yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı'dan açıklama geldi
23:37 Şikayetleri bitmek bilmedi Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur’un aklını başına getirir Şikayetleri bitmek bilmedi! Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur'un aklını başına getirir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 13:00:57. #1.11#
SON DAKİKA: Didim'de Jandarma Operasyonu: 6 Şahıstan Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement