Didim\'de Kaçak Kazı Operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın'da jandarma ekiplerinin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanuna muhalefet suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından C.A.(E-40), Ö.B. (E-44) ve T.Ç. (E-40) isimli 3 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Öte yandan kazı yapılan alanda da muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN