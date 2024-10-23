Didim'de Kaçak Kazı Yapan 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Didim'de Kaçak Kazı Yapan 7 Şüpheli Yakalandı

Didim\'de Kaçak Kazı Yapan 7 Şüpheli Yakalandı

Aydın Didim'de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 7 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

23.10.2024 10:57
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Aydın'ın Didim ilçesinde tarihi eser bulmak amacı ile kaçak kazı yapan 7 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Akbük Mahallesi'nde H.D., Y.E.Ç., H.K., Z.Ş., H.A., Z.S., H.G. isimli 7 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla iş makinası ile kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanda yapılan araştırma ve aramada, 1 Adet Gaz Maskesi, 2 Adet El Yapımı Dinamit, 50 Metre Uzatma Kablosu, 1 Adet Seyyar Led Lamba, çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Kaçak Kazı Yapan 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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