Didim\'de Kaçakçılık Operasyonunda 110 Kilo Tütün ve Makaron Ele Geçirildi

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Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan operasyonda 110 kilo kıyılmış tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi.

Didim'de kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik, Didim KOM Büro Amirliğince kaçakçılık suçu ile ilgili olarak operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan operasyonlarda 22 bin 600 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 258 bin 800 adet boş makaron, 110 kilogram kıyılmış tütün, 4 adet sigara dolum makinası, 5 adet hava kompresörü ele geçirildi. Olayda F.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan gerekli adli işlemler yapıldı. - AYDIN