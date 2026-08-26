Didim\'de Lastik Bottaki 31 Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde sürüklenen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bildirildi. Yapılan ihbarın ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-87) tarafından lastik bot içerisindeki 20 Sudan, 5 Etiyopya, 3 Çad, 2 Sierra Leone, 1 Mısır vatandaşı olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler hakkında işlemlerin devam ettiği öğrenildi.