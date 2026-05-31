Didim\'de motor arızası yaşayan tekne kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 4 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Didim ilçesi açıklarında içerisinde 4 şahıs bulunan özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Botu (KB-4) sevk edilmiştir. Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu şahıslar, özel tekne ile birlikte Didim Marina'ya intikal ettirildi. Şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN