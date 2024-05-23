Didim'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Tabanca ve 2 Av Tüfeği Ele Geçirildi - Son Dakika
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Didim'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Tabanca ve 2 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Didim\'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Tabanca ve 2 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Denizköy Mahallesi'nde bir şahsın evinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

23.05.2024 12:06
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız; 1 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik çalışmalar kapsamında Denizköy Mahallesi'nde M.A.A. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet mühimmat ele geçirildi. M.A.A. hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Tabanca ve 2 Av Tüfeği Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Tabanca ve 2 Av Tüfeği Ele Geçirildi - Son Dakika
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