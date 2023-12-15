 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Didim'de sahte alkol operasyonu: İşyerinde ve araçta çok sayıda sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Didim'de sahte alkol operasyonu: İşyerinde ve araçta çok sayıda sahte alkol ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan teknik takibin ardından bir işyeri ve araçta gerçekleştirilen baskında, 13,5 litre el yapımı içki ve 40 litre etil alkol ele geçirildi. İşyeri sahibi gözaltına alındı.

Didim\'de sahte alkol operasyonu: İşyerinde ve araçta çok sayıda sahte alkol ele geçirildi
15.12.2023 - 11:36,  Güncelleme: 11:37
Abone Ol

Aydın'ın Didim ilçesinde teknik takibin ardından yapılan baskında bir işyeri ve araçta, çok sayıda sahte alkol ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim KOM Büro Amirliği ekipleri, sahte alkol üretimi ve satışına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Didim ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir işyeri ve şüpheliyi takibe aldı. Yapılan teknik takibin ardından harekete geçen ekipler, işyeri ve araçta yaptığı aramalarda 13,5 litre el yapımı içki, 40 litre etil alkol ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak işyeri sahibi K.İ. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de sahte alkol operasyonu: İşyerinde ve araçta çok sayıda sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika


11:24
Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:12
Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07
Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi
10:51
Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gerek dış borç 220 milyar dolara dayandı Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gerek dış borç 220 milyar dolara dayandı
10:34
Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım
10:21
Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu
10:13
Kıran kırana yarış var! İşte dün akşamki maçlar sonrası ülke puanı sıralamasında son durum Kıran kırana yarış var! İşte dün akşamki maçlar sonrası ülke puanı sıralamasında son durum
10:13
Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Son Dakika
11:24 Terörist Murat Karayılan'ın koruması öldürüldü
11:12 Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07 Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi
10:51 Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gerek dış borç 220 milyar dolara dayandı
10:34 Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım
10:21 Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu
10:13 Kıran kırana yarış var! İşte dün akşamki maçlar sonrası ülke puanı sıralamasında son durum
10:12 Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı
10:13 Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:03 Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 11:45:06. #1.11#
SON DAKİKA: Didim'de sahte alkol operasyonu: İşyerinde ve araçta çok sayıda sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement