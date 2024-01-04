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Didim'de Uyuşturucu Kullanan 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Didim'de Uyuşturucu Kullanan 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan denetimlerde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Didim\'de Uyuşturucu Kullanan 5 Şüpheli Yakalandı
04.01.2024 - 09:54,  Güncelleme: 09:59
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Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Didim ilçesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre şüphe üzerine durdurulan U.K., E.Ö., S.Y., A.D. ve M.Y. isimli 5 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Aydın, Didim, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Uyuşturucu Kullanan 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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