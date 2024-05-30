Didim'de Uyuşturucu Kullanan 6 Kişi Jandarmadan Kaçamadı - Son Dakika
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Didim'de Uyuşturucu Kullanan 6 Kişi Jandarmadan Kaçamadı

Didim\'de Uyuşturucu Kullanan 6 Kişi Jandarmadan Kaçamadı

Aydın'ın Didim ilçesinde, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmada, N.S., E.H.O., G.A., O.D., S.S. ve T.S. isimli 6 kişinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

30.05.2024 11:41
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Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 kişi jandarmadan kaçamadı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışma sonucunda N.S., E.H.O., G.A., O.D., S.S. ve T.S. isimli 6 şüphelinin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Uyuşturucu Kullanan 6 Kişi Jandarmadan Kaçamadı - Son Dakika

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