Didim\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yürütülen operasyonda A.M.S. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Olay kapsamında yapılan aramalarda 28 adet uyuşturucu hap, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli A.M.S. isimli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan gerekli adli işlem başlatıldı. - AYDIN