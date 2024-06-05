Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: Bisküvi ve Cips Paketlerinde Gizlenmiş Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: Bisküvi ve Cips Paketlerinde Gizlenmiş Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bisküvi, cips ve meyve suyu paketlerine gizlenmiş 442,34 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

05.06.2024 17:26
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Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde bisküvi, cips ve meyve suyu paketlerine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

Aydın'da polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek şüpheli bir şahsı takibe aldı. Bir süre sonra operasyon için düğmeyen basan narkotik ekipleri 1 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda; bisküvi, cips ve meyve suyu paketlerine gizlenmiş şekilde 442,34 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: Bisküvi ve Cips Paketlerinde Gizlenmiş Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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