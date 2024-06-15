Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler gerçekleştirdikleri çalışmada E.H.S, O.M.Y ve A.Y. isimli şüphelileri yakaladı. Operasyonda 100 gr sentetik uyuşturucu madde ve bir adet ruhsatsız tabanca ile 25 mermi ele geçirildi. Şüphelilerden A.Y ifade sonrası serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN