Didim'deki yangın söndürme uçağı kaza yaptı, 3 kişi yaralandı

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Aydın'ın Didim ilçesindeki yangına müdahale eden Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçağının Bafa gölü üzerinde sert iniş yaparak kırıma uğraması sonrası uçakta bulunan 2 pilot ve 1 orman muhafaza memuru, Milas Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Türk Hava Kurumuna ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağındaki personel, balıkçı tekneleri tarafından tekneye alınarak kıyıda bekleyen ambulanslara teslim edilmişti. Kırıma uğrayan THK yangın söndürme uçağındaki Orman Muhafaza Memuru İbrahim Arslan, 1. Pilot Hüseyin Çabuk ve 2. Pilot Yakup Kameroğlu ambulans ile Milas Devlet Hastanesine sevk edildi. Kurtarılan 3 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - MUĞLA