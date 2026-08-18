Dijital Hırsızlık: Aracında Döviz Çalındı - Son Dakika
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Dijital Hırsızlık: Aracında Döviz Çalındı

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Larnaka'da Kıbrıslı Türk iş adamının aracı dijital cihazla açıldı, yüklü döviz çalındı. Soruşturma sürüyor.

Güney Kıbrıs'ın Larnaka kentinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında Kıbrıslı Türk iş adamı Hasan Caner'e ait araç, dijital bir cihaz kullanılarak açıldı ve araçta bulunan döviz çalındı.

Güney Kıbrıs'ın Larnaka kentinde bir alışveriş merkezinin otoparkında bulunan Kıbrıslı Türk iş adamı Hasan Caner'e ait aracın, şüpheli kişi veya kişiler tarafından dijital bir cihaz kullanılarak açıldığı ve araç içerisinde bulunan yüklü miktardaki dövizin çalındığı öğrenildi. Olayla ilgili Rum polisinin geniş çaplı soruşturma başlattığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre olay, Hasan Caner'in aracını Larnaka'daki bir alışveriş merkezinin otoparkına bırakmasının ardından meydana geldi. Şüpheli kişi veya kişilerin, aracın kapılarını herhangi bir fiziki müdahalede bulunmadan dijital tablet benzeri bir cihaz kullanarak açtıkları tespit edildi. Araca giren şüphelilerin, araç içerisinde bulunan yüklü miktardaki dövizin yanı sıra Caner'in eşine ait cüzdandaki paraları da alarak bölgeden uzaklaştıkları öğrenildi.

Hırsızlığın fark edilmesinin ardından olay Rum polisinin bilgisine getirildi ve soruşturma başlatıldı.

Otoparkta güvenlik kamerası bulunmuyor

Olayın meydana geldiği otoparkta güvenlik kamerası bulunmadığı öğrenilirken, Rum polisinin şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenebilmesi için çevredeki diğer güvenlik kameralarını incelemeye aldığı belirtildi. Polisin, alışveriş merkezi çevresindeki farklı noktalarda bulunan kamera kayıtlarını tespit ederek şüphelilerin geliş ve kaçış güzergahını ortaya çıkarmaya ve olayı aydınlatmaya çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Dijital Hırsızlık: Aracında Döviz Çalındı - Son Dakika

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