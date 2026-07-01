Dikili'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dikili'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Dikili\'de Yangın Kontrol Altına Alındı
01.07.2026 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan etkili müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Dikili ilçesi Bademli Mahallesi yakınlarında bulunan makilik alanda dün saat 21.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına 13 arazöz ve 3 dozer ile müdahale etti.

Ekiplerin etkili müdahalesi sonucu yangın 03.05 sıralarında kontrol altına alındı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Dikili, İzmir, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dikili'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da 14 mahkum cezaevi aracından firar etti Pakistan'da 14 mahkum cezaevi aracından firar etti
Karaman’da yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu Karaman'da yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu
Taksicilere NATO Zirvesi ayarı Taksicilere NATO Zirvesi ayarı
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
İtalya’da sıcaklar can alıyor: Ölü sayısı 10’a yükseldi İtalya'da sıcaklar can alıyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı 81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı

09:33
Şimdi hesap zamanı 197 isim Türkiye’ye iade edildi
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
08:44
Savaşın faturası ağır oldu Fon ayrılmazsa ordu çökecek
Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek
08:42
Mezuniyet töreninde skandal Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı
Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı
08:33
Dördüncü maçında da gol yemeyen Meksika, Ekvador’u evine gönderdi
Dördüncü maçında da gol yemeyen Meksika, Ekvador'u evine gönderdi
07:51
Tarihte bir ilk Doların tahtı sallanıyor
Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor
07:04
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 09:55:49. #.0.5#
SON DAKİKA: Dikili'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.