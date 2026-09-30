Dilan Polat cumhurbaşkanına hakaretten adli kontrolle serbest bırakıldı

Dilan Polat cumhurbaşkanına hakaretten adli kontrolle serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dilan Polat, sosyal medya paylaşımı üzerine 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Polat'ı yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza şartıyla serbest bıraktı.
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dilan Polat, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza olacak şekilde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında sosyal medyada yapılan bir paylaşım üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Dilan Polat, adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan Dilan Polat, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Polat, haftada bir gün imza ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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