Dilan Polat\'tan şaşırtan hamilelik paylaşımı

Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti, geçtiğimiz haftalarda ara kararla tahliye edilmişti. Tahliye sonrası gözlerden uzak kalan Dilan Polat, bu kez sevindirici bir haberle gündeme geldi.

TEST SONUCUNU PAYLAŞTI

İki çocuk annesi olan Polat, sosyal medya hesabından hamilelik test sonucunu paylaşarak üçüncü kez anne olacağını duyurdu. Bir süredir tüp bebek tedavisi gördüğü bilinen Polat, test çubuğundaki iki çizgiyi net şekilde gösterdiği paylaşımına eşi Engin Polat'la yaşadığı anı da ekledi. "İki çizgi mi var, yoksa biz mi öyle görüyoruz?" sözleriyle duygu dolu anları takipçileriyle paylaştı.

KISA SÜREDE ETKİLEŞİM ALDI

Polat'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı şaşkınlığını dile getirdi. Daha önce yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Dilan Polat, tahliyesinin ardından sosyal medya kullanımını sınırlayacağını açıklamıştı. Ancak son paylaşımı, Polat'ın yeniden gündemi belirlemeye başladığını gösterdi.