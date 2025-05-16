Dilan Polat'tan şaşırtan hamilelik paylaşımı - Son Dakika
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Dilan Polat'tan şaşırtan hamilelik paylaşımı

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Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla aylarca cezaevinde kalan Dilan Polat, bu kez bambaşka bir haberle gündemde. Sosyal medya hesabından gebelik testini paylaşan ünlü fenomen, iki çizgiyi göstererek anne olacağının sinyallerini verdi. Tüp bebek tedavisi gördüğü bilinen Polat'ın paylaşımı, kısa sürede gündeme oturdu.

16.05.2025 10:06
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Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti, geçtiğimiz haftalarda ara kararla tahliye edilmişti. Tahliye sonrası gözlerden uzak kalan Dilan Polat, bu kez sevindirici bir haberle gündeme geldi.

TEST SONUCUNU PAYLAŞTI

İki çocuk annesi olan Polat, sosyal medya hesabından hamilelik test sonucunu paylaşarak üçüncü kez anne olacağını duyurdu. Bir süredir tüp bebek tedavisi gördüğü bilinen Polat, test çubuğundaki iki çizgiyi net şekilde gösterdiği paylaşımına eşi Engin Polat'la yaşadığı anı da ekledi. "İki çizgi mi var, yoksa biz mi öyle görüyoruz?" sözleriyle duygu dolu anları takipçileriyle paylaştı.

Dilan Polat'tan şaşırtan hamilelik paylaşımı

KISA SÜREDE ETKİLEŞİM ALDI

Polat'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı şaşkınlığını dile getirdi. Daha önce yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Dilan Polat, tahliyesinin ardından sosyal medya kullanımını sınırlayacağını açıklamıştı. Ancak son paylaşımı, Polat'ın yeniden gündemi belirlemeye başladığını gösterdi.

Dilan Polat\'tan şaşırtan hamilelik paylaşımı

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Son Dakika 3.Sayfa Dilan Polat'tan şaşırtan hamilelik paylaşımı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • aragorn:
    kimden hamile 11 0 Yanıtla
  • Muhammet Açıkdeniz:
    kurtulamadik 3 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Daha sen 20 çocuk yaparsın maşallah, maşallah. 1 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Test aşamasına gelmeden önceki süreçleride paylaşsaydın bari.Allah ıslah etsin sizi. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dilan Polat'tan şaşırtan hamilelik paylaşımı - Son Dakika
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