Dilan Polat ve Ablası Hapisle Yüz Yüze

3.Sayfa

Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu'ya 'hayasızca hareketler' suçundan 1 yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında dans ederken gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu'nun 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Beşiktaş'ta 17 Ekim 2024'de bir eğlence mekanında dans ederken dudak dudağa öpüşen ve bu anları sosyal medyada yayınlanan Dilan Polat ve ablası Sinem Sıla Doğu'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

"Yanağından öpeceğim sırada bir anda dönünce böyle bir durum oluştu"

Şüpheli Dilan Polat'ın ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü yakın bir arkadaşının doğum gününü kutladıklarını söyleyerek, "Ablam Sıla bana annelik ve babalık yaptı. Cezaevinde bulunduğumuz dönemde de sürekli birlikteydik. Orada kendisinin yanağından öpeceğim sırada bir anda dönünce böyle bir durum oluştu. Aramızda abla kardeş ilişkisi dışında farklı bir şey düşünülemez. Eğlence yerinde arkadaşlarımız video çekmişler. Muhtemelen bu durumu fark etmeden sosyal medyada yayınladılar. Bunun sonucunda da haber oldu. Ben sabah uyandığımda bu durumu fark edince toplum nezdinde herkesten özür diledim. Ben de sosyal medyada paylaşımlar yaptım ancak böyle bir paylaşım yaptığımı hatırlamıyorum. Zaten böyle bir şey paylaşmam mümkün değildir. Ablam benim annem gibidir, paylaşılan videoyu yavaşlatarak farklı anlamlara gelebilecek şekilde haber yapmışlardır" dediği aktarıldı.

Atlattıkları zor süreçler sonrası sevinme nedeniyle masum bir öpme olduğunu söyledi

Şüpheli Doğu ise iddianamede yer alan ifadesinde, refleks olarak 2 saniye boyunca öpüştüklerini, bu durumun kardeş olmalarının ve atlattıkları zor süreçler sonrası sevinme nedeniyle masum bir öpme olduğunu ve böyle bir suçtan dolayı buraya geldiği için çok utandığını söylediği kaydedildi.

1'er yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun 'hayasızca hareketler' suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildiği takdirde şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.